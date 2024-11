Zschoche, Beel, Balling

Regisseur Herrmann Zschoches Defa-Filme waren »oben« nicht immer wohlgelitten und wurden manchmal verboten. Zschoche sah, dass da oft amusische Funktionäre über Filme urteilten, und wusste doch, dass man mit ihnen diskutieren konnte. In Dresden kam der Regisseur am 25. November vor 90 Jahren zur Welt, begann 20 Jahre später sein Studium an der neu eröffneten Babelsberger Filmhochschule. Nach bei der Defa üblicher Praxis drehte der Absolvent mehrere Kinderfilme und l...