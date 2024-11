Die Nacht ist unruhig. In zwei schweren Angriffswellen entladen israelische Drohnen und Kampfjets ihre mörderische Fracht über den südlichen Vororten von Beirut. Wegen der tödlichen Angriffe am Vortag auf die Stadtviertel Mar Elias und Ras Al-Naba erklärt das Bildungsministerium für zwei Tage die Schließung aller Schulen in Beirut. Beide Stadtviertel liegen innerhalb der offiziellen administrativen Grenzen der libanesischen Hauptstadt und wurden ohne jegliche Vorwar...