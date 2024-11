»Gefundenes Fressen«

Von Jägern, Sammlern und Selbstversorgern in MV

Keine schlechte Idee, besieht man die Lebensmittelpreise, die fortwährend angehoben werden: Wer in Waldnähe lebt, geht in Mecklenburg-Vorpommern auf Pilz- und Kräutersuche. Andere hegen ihren eigenen Gemüsegarten, angeln oder jagen, was sich nicht von selbst auf den Teller legt. D 2024.

NDR, 14.00 Uhr

Napola – Elite für den Führer

Die Integration des Arbeiternachwuchses: 1942 wird der 17jährige Wed...