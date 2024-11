Sergej Sumlenny möchte das »Terrorreich« von der Landkarte tilgen. »Die Russen sind viel mehr in Putins Kriegsverbrechen involviert als es die Deutschen in Hitlers waren«, meint er. Der gebürtige Russe war von 2015 bis 2021 Direktor der Heinrich-Böll-Stiftung in der Ukrai­ne und bis vor zwei Jahren Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen (offizieller Austrittsgrund war eine zu wenig »wertegeleitete« Russland-Politik). 2022 gründete Sumlenny in Berlin das European Resilie...