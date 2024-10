South Park

Vorsicht vor dem wahren Leben!

Ein Alien landet in Äthiopien und wird von Löwen verzehrt. Also eignet sich Hugo dessen Gefährt an. Zum Unmut der CIA: Das Raumschiff soll Washington gehören und nicht den Verdammten dieser Erde. USA 1999.

Comedy Central, 15.50 Uhr

Wer reißt denn gleich vorm Teufel aus?

Drei Haare des Teufels (Dieter Franke) braucht der Bauer Jakob (Hans-Joachim Frank), um die Prinzessin (Katrin Martin) für sich zu gewinnen. DDR 1977.

MDR, 1...