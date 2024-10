Den Limbo, den ich nur als den Limbo kenne, sprach ich am Stammtisch mal als Limbo an. Er fuhr aus der Haut und pflaumte mich an: »Du sagst net Limbo zu mir! Ich heiß’ Herbert! Sag bloß noch amol Limbo zu mir!« Er hätte mir wohl gerne die Zähne, die er nicht mehr hat, ausgeschlagen, wandte sich allerdings wieder seinen zwei gebackenen Karpfen zu. Die zermalmte er zwischen seinen Kauleisten komplett, inklusive der Köpfe und sämtlicher Gräten.

»Herbert, hast du keine ...