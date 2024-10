Das war so nicht geplant. Unmittelbar vor dem Bundesparteitag in Halle (Saale) hat die harte opportunistische Rechte in der Linkspartei eine überraschende Abstimmungsniederlage erlitten – und zwar im eigenen Hinterhof, nämlich beim Parteitag des Berliner Landesverbandes am vergangenen Freitag.

Was danach tagelang als »Antisemitismuseklat« verhandelt wurde, war etwas anderes: Diejenigen, die in diesem Landesverband seit Menschengedenken ohne größere Schwierigkeiten d...