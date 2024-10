Was sind das für Typen, die seinerzeit den US-Präsidenten killen wollten? Robert Kramer (1939–1999) zeigt sie in »The Edge« (1967). Es sind Existenzialisten, die sich aufopfern, Anarchisten, die Kropotkin gelesen haben, es sind Menschen mit kaputten Ehen, miesen Jobs; Vietnam treibt sie um. Die Zögerer, Miesmacher und Verräter sind ebenfalls nicht weit – und auch eine der zentralen Figuren in Kramers Universum hat ihren Auftritt: der Töpfer. Wie die meisten seiner F...