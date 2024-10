Sport im Osten

Fußball live: FC Erzgebirge Aue – FC Hansa Rostock

Nachdem die Kogge von den Wellen des Saisonstarts der dritten Liga ordentlich durchgeschüttelt wurde, schielt der Absteiger wieder nach oben. Dort steht bereits die Wismut. Im Anschluss tritt mit Chemie Halle ebenfalls ein Absteiger an: Am elften Spieltag der Regionalliga Nordost reist Carl Zeiss Jena an. Dazu Skispringen: In Klingenthal findet der Sommer-Grand-Prix der Herren statt. D 2024.

MDR, Sa.,...