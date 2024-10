Die »unbegrenzten Möglichkeiten« glauben deutlich weniger Menschen in Nordamerika vorzufinden als noch vor 20 Jahren. Insbesondere die USA haben als Auswanderungsziel an Beliebtheit verloren. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, zogen 2023 knapp 9.200 Deutsche in die Vereinigten Staaten. Das ist der tiefste Stand seit 2003 mit Ausnahme der Pandemiezeit – vielfache Reisebeschränkungen prägten die Jahre 2020 und 2021.

2003 hatten noch gut 12.300 Deutsc...