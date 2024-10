Schukschin, Filmuni Babelsberg, Steiner, Cohn-Vossen, Knaup

Aufrechte, einfache Menschen mit ihren Wünschen, Träumen und Leidenschaften standen im Mittelpunkt der Werke von Wassili Schukschin, der 1929 in der Region Altai geboren wurde und am 2. Oktober 1974 an einem Herzinfarkt während der Dreharbeiten zu dem Film »Sie kämpften für die Heimat« nach Michail Scholochows Roman starb. Schukschin war Schauspieler, Autor, Regisseur und gelegentlich alles in Personalunion. Mit seiner Frau Lidija Fedossejewa entstanden 1972 und 197...