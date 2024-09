Der Bundestag hat am Freitag in erster Lesung den Regierungsentwurf für eine Änderung des Kohlendioxidspeicherungsgesetzes debattiert. Gemeint ist mit dieser Speicherung, dass verflüssigtes Kohlendioxid (CO2) in den Untergrund gepresst werden soll. CO2 ist das Wichtigste der durch menschliche Prozesse freigesetzten Treibhausgase. Seit Beginn der Industrialisierung reichert es sich in der Atmosphäre an und verbleibt dort für mehrere Jahrtausende. Seit den 1990er Jah...