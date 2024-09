Für die Bosse ist Berlin eine Oase, eine Billiglohnzone mit wenig Tarifbindung dazu. Ideal für die Abpressung des Mehrwerts Beschäftigter. In der Bundeshauptstadt ackern aktuell rund 114.600 Personen für den gesetzlichen Mindestlohn, teilte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Region Berlin-Brandenburg am Dienstag mit. Vollzeit für 12,41 Euro pro Arbeitsstunde. Ein Ergebnis einer Arbeitsmarktuntersuchung des Pestel-Instituts, die die Regio-NGG in Auft...