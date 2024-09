In einem Moabiter Ballsaal traf ich einmal eine quasi allein tanzende Chinesin mit Blumen im Haar. Sie verdiente ihr Geld als Putzfrau in einem Bioladen. In der Kulturrevolution war sie für drei Jahre aufs Land geschickt worden, wo sie in einer Gemüsebrigade arbeitete. Während der ganzen Zeit hatte sie auf eine Rehabilitation durch ihre Grundeinheit gewartet, die ihr die Rückkehr an die Universität ermöglicht hätte. Die sie jedoch ablehnen wollte, um sich weiter dur...