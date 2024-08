»Notate« nennt Ralf B. Korte seine meist in größeren Absätzen formulierten Gedanken, Assoziationen, Beobachtungen und Teile aufgeschnappter Gespräche, die er in seinem Buch mit dem doppelbödigen Titel »tagewaise« im Jahr 2023 veröffentlichte. Man könnte es als Tagebuch bezeichnen, mit Einträgen, die freilich zu lang sind, um als Aperçu durchzugehen, obgleich Kortes Reflexionen einer aphoristischen Charakteristik als »geistreicher Bemerkung« in nichts nachstehen.

