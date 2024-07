Schnittgut. Alles aus dem Garten

Distelschönheiten; Holzterrassen; Lavendel

Disteln hatten es schon dem englischen Poeten Ted Hughes (1930–1998) angetan. Sein Gedicht »Thistles« lobt das so schöne wie resistente Unkraut: »Against the rubber tongues of cows and the hoeing hands of men / Thistles spike the summer air / Or crackle open under a blue-black pressure. // Every one a revengeful burst / Of resurrection, a grasped fistful / Of splintered weapons and icelandic...