Wir veröffentlichen an dieser Stelle ins Deutsche übersetzt und redaktionell gekürzt einen Beitrag der indisch-kanadischen Politikwissenschaftlerin Radhika Desai, der in der Ausgabe Mai/Juni 2024 der englischen Zeitschrift New Left Review publiziert wurde. Wir danken Autorin und Heftredaktion für die Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Die Wahlen in Indien in diesem Jahr waren ein einziges Plebiszit über Premier Narendra Modi: Er war das einzige Gesicht seiner Partei BJP ...