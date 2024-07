Im Land Brandenburg sitzen etliche Kinder hungrig am Tisch, wenn andere ihr Mittagessen in der Kita, im Hort oder in der Grundschule bekommen. Den Eltern ist der Preis für die Speisung zu hoch, und viele, die wegen ihres Anspruchs auf Bürger- oder Wohngeld nicht dafür zahlen müssten, schrecken vor den bürokratischen Hürden zurück.

Im März 2023 beantragte deshalb die Brandenburger Landtagsfraktion Die Linke die Einführung eines kostenlosen Mittagessens für alle in Ki...