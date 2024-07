Der Anfang und die Folgen

»Das Prinzip des Privateigentums, des Warentauschs, ist die Negation von Gesellschaft« (Alfred Sohn-Rethel). Der von Herodot so genannte »Demokratiebegründer« Kleisthenes musste – im sechsten Jahrhundert v. u. Z. in Athen – von den unteren Klassen gezwungen werden, zuzulassen, dass auch vermögenslose Bürger in Staatsämter gewählt werden durften. Für den Altphilologen George Thomson zeigte dies bereits »den Mittelstandscharakter der Revolution«, zudem war die neue Ve...