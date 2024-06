Wussten Sie, dass der Autor Eugen Ruge, der am Montag 70 wurde, in der DDR ursprünglich entsprechend seiner Ausbildung als Seismiker an der Akademie der Wissenschaften in Adlershof arbeitete? Als ihm bei seiner Arbeit zur Entwicklung eines neuen Atomkraftwerks in Thüringen grundsätzliche Bedenken kamen, wechselte er 1986 seine Arbeitsgrundlage und wurde Autor. Und auch hier hat er sich mit seismischen Prozessen in der Gesellschaft befasst, am deutlichsten vielleicht...