Politisch, rechtlich, aktivistisch – in der Kombination klappt es vielleicht. Auch, einen Pharmamulti mit einem Jahresumsatz von knapp 50 Milliarden Euro in die Knie zu zwingen, zumindest einen Punktsieg zu erringen. Gegen die Bayer AG. Genau das versuchen Bewohner aus dem Weddinger Mettmannkiez in Berlin. Bereits seit Jahren kämpfen sie für den Erhalt ...