Es ist eine wirtschaftliche Katastrophe für eines der ärmsten Länder der Welt. »In der Nacht des 16. Juni hat die Patriotische Befreiungsfront ihre Drohung wahr gemacht und als erste Warnung an die Junta in Niamey einen wichtigen Abschnitt der Pipeline außer Betrieb gesetzt«, erklärte die Gruppe zu der Sprengung der Niger-Benin-Ölpipeline in den sozialen Netzwerken am Montag. Dies berichtete der französische Sender TV5 Monde.

