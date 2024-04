Uran, Birkenholz und ein von den Zollbehörden festgesetzter Frachter: Im Rostocker Überseehafen entfaltet sich in diesen Tagen ein interessanter Anwendungsfall der EU-Sanktionspolitik gegen Russland. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich in den Fall nun auch die Rostocker Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat. »Die Ermittlungen laufen gegen den Kapitän des Frachters wegen eines Anfangsverdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz«, sagte eine Sprecherin.

