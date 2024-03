Zwischen den fernen Vierteln

Palmsonntag im verregneten Spreeathen. Ich fuhr mit dem Rad zum Landespokal-Achtelfinalspiel zwischen Sparta Lichtenberg und dem Frohnauer SC. Der Dritte der viertklassigen Oberliga Nord empfing den Siebten der fünftklassigen Berlin-Liga. Paul Kalkbrenner traf Reinhard Mey. Give me the beat! Jeder Berliner Verein weiß mindestens einen Promi hinter sich. Ich also hin, auf halber Strecke schon ziemlich durchnässt, denn da ich mich mit Freund Martin verabredet hatte, f...