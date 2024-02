Im folgenden dokumentiert junge Welt leicht gekürzt den Beitrag der in den USA lebenden palästinensischen Autorin und Menschenrechtsaktivistin Susan Albuhawa auf der Podiumsveranstaltung »Mumia und die Epidemie der Masseninhaftierung« am 11. Februar in New York.

Wenn man aus einer Gesellschaft kommt, die gegen das Erbe des Siedlerkolonialismus, die Versklavung oder den Neokolonialismus kämpft, stehen Gefangene oft im Mittelpunkt. Gefängnisse können Ort moralischer K...