Die Stadt München hat der jährlichen Internationalen Münchner Friedenskonferenz, die in diesem Jahr vom 16. bis zum 18. Februar stattfinden soll, kurzfristig einen Zuschuss von 6.500 Euro entzogen und die Veranstaltung damit in finanzielle Bedrängnis gebracht. Auf Drängen der Stadtratsfraktionen von SPD/Volt und Bündnis 90/Die Grünen teilte das Kulturreferat den Veranstaltern der traditionellen Friedenskonferenz mit, die Förderung werde in diesem Jahr und voraussich...