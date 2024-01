Durch Sprache schaffen wir Welten – diese Erkenntnis liegt einem halben Jahrhundert feministischer Sprachkritik zugrunde. Das Verhältnis zwischen den Worten auf Papier und den Dingen in der Welt ist keines der einfachen Abbildung, vielmehr ist diese Beziehung historisch kontingent – und damit veränderbar. Dieser konstruktivistische Zugriff auf das, was Schreiben und Sprechen heißt, lud in den Siebzigerjahren zum offenen Experiment, an gendersensiblen Sprech- und Sch...