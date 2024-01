Die Muldentalkliniken des Landkreises Leipzig mit ihren Standorten in Grimma und Wurzen sind seit Monaten in den Schlagzeilen. In der vergangenen Woche hatte der Kreistag mit 51 Jastimmen den Weg für den Verkauf der Kliniken im Herbst freigemacht. Der Schritt hatte sich angekündigt: Ende Dezember hatte der Landkreis seinen Rückzug als alleiniger Gesellschafter der gemeinnützigen GmbH angekündigt. Noch im Sommer hatten rund 800 Menschen gegen die damals drohende Schl...