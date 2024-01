Es begann mit den letzten Atemzügen des Jahres 1969 – als die Hippiegemeinde in ein tiefes Loch voller Dope fiel, keiner der bunten Gesellen mehr weiter wusste, die Reste der psychedelischen Bands von den Bühnen purzelten, und ihr musikalisches Dasein verschwamm. Der Sound langweilte nur noch, erste Musiker der Bundesrepublik begannen auszubrechen. Sie ergötzten sich an den Klängen von Frank Zappas The Mothers of Invention und Ed Sanders’ Fugs, begannen sich für Sto...