Kaufmann, Staudte, Thalbach

Zweimal wird mit einem besonderen Film ein 100. Geburtstag gefeiert. Es ist »Walter Kaufmann – Welch ein Leben!«, an dem der Schriftsteller bis zu seinem Tod 2021 mitarbeitete. Am Freitag, wenn sich sein Geburtstag zum 100. Male jährt, wird der Film im Berliner Kino Toni vorgestellt, am Sonntag in einer Matinee im Filmmuseum Potsdam.

