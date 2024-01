Wer die Entwicklung der chinesischen Wirtschaftspolitik im Jahr 2023 verfolgt hat, wurde von der Neujahrsansprache Xi Jinpings kaum noch überrascht. Tiefgreifende Reformen und einen starken Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung kündigte Chinas Präsident am vergangenen Sonntag an und bekräftigte damit auch die Ergebnisse der jährlichen Zentralen Wirtschaftsarbeitskonferenz, die am 11. und 12. Dezember 2023 stattgefunden hatte. Das wird als teilweise Abkehr von de...