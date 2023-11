Antisemitismus neu denken: Die liberale Amadeu-Antonio-Stiftung stellte am Dienstag morgen das »Zivilgesellschaftliches Lagebild Antisemitismus #12: Jüdisches Leben und die Erinnerung an den Nationalsozialismus werden massiv angegriffen« in der Bundespressekonferenz vor.

Momentan werde die Rolle der extremen Rechten nicht diskutiert, »aus gutem Grund, islamistische und linke Gruppen sind lauter«, feierten den Terror und schafften damit »die Grundlage für weiterer an...