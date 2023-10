Können die Länder des globalen Südens gemeinsam mit China und Russland sich von der Hegemonie der USA befreien? Dieses Thema stand im Mittelpunkt der diesjährigen viertägigen Konferenz des internationalen Diskussionsklubs Waldai in Sotschi am Schwarzen Meer.

Vertreter des globalen Südens und blockfreier Länder stellten die absolute Mehrheit der rund 140 Teilnehmer aus mehr als 40 Staaten, die sich vom 2. bis 5. Oktober in einem Hotel in den Bergen oberhalb von So...