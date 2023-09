Ein Schlangengeflecht

Für ihre Graphic Novel »Scheiblettenkind« wurde die Zeichnerin und Autorin Eva Müller am 15. September dieses Jahres in Hannover mit dem Heinrich-Wolgast-Preis ausgezeichnet. Der nach einem Hamburger Reformpädagogen benannte Preis wird seit 1986 von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unter Regie ihrer Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien verliehen, deren Vorstand auch die Jury ernennt, und ist aktuell mit 2.000 Euro dotiert. Die GEW will dam...