Es blieb bei einigen hundert: In Berlin und Köln haben am Sonnabend wie angekündigt christliche Fundamentalisten gegen das körperliche Selbstbestimmungsrecht von Frauen demonstriert. Dem »Marsch für das Leben« stellten sich auch in diesem Jahr Feministinnen und Feministen entgegen. Laut Polizei beteiligten sich an den Gegenveranstaltungen über 400 Menschen. Das »Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung« spricht dagegen von mehr als 1.000 Teilnehmenden. Zu dessen Auftak...