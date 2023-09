Am Dienstag beriet der Bundestag zum ersten Mal Christian Lindners (FDP) Kriegs- und Kürzungshaushalt für 2024. Was in der Diskussion um die drohenden Abstriche im Sozialbereich bisher kaum durchgedrungen ist: Der nächste Kahlschlag ist bereits in Arbeit. Bei ihrer Klausur auf Schloss Meseberg vor einer Woche hatten die Ampelpartner per Kabinettsbeschluss das sogenannte Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht. Mit einem bunten Blumenstrauß an Einzelmaßnahmen wil...