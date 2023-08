Servicezeit-Reportage

Endlich besser schlafen – So gut sind Topper und Matratzenschoner

»Du wirst lächeln, sage ich – und doch, welchen außerordentlichen Rang nimmt unter dem Hausrat das Bett ein, dies metaphysische Möbelstück«, schrieb Thomas Mann in seinem Essay »Süßer Schlaf!« von 1909. Bekanntlich brauchte der moderne Klassiker seine nächtliche Mütze voll, um tagsüber gut, besser und am besten schreiben zu können. Sorgen um den Haushalt und die Kinder hielten we...