Klein, Stengel

Der Wiener Eduard Klein, der am 25. Juli vor 100 Jahren geboren wurde und 1999 in Berlin starb, war ein Internationalist. Als Spross einer jüdischen Kaufmannsfamilie musste er mit 14 Jahren aus seiner Heimat fliehen und nach Aufenthalten in der Tschechoslowakei und im senegalesischen Dakar verschlug es ihn letztlich nach Chile, wo er mit 20 in die Kommunistische Partei eintrat. Hier begann er auch, literarisch zu schreiben. Nachdem er 1953 in die DDR kam, arbeitete ...