Der Mann als »Parasit«

Vor 40 Jahren wurde, wenn man so will, das Gründungsdokument des sogenannten Ökofeminismus veröffentlicht: das Buch »Frauen, die letzte Kolonie« von Claudia von Werlhof, Maria Mies und Veronika Bennholdt-Thomsen. In manchen feministischen und globalisierungskritischen Kreisen stößt die darin vorgestellte Denkweise nach wie vor auf Resonanz. Ihre zentrale Vertreterin, Maria Mies, ist am 15. Mai im Alter von 92 Jahren verstorben. Sie unterrichtete von 1972 bis 1993 als Professorin im Fachbereich Sozialpädagogik der Fachhochschule Köln. 1975 gründete sie zusammen mit Studentinnen das erste autonome Frauenhaus in Köln.

Sündenfall

Für Mies beginnt alles mit einem grundlegend unterschiedlichen »Gegenstandsbezug«¹ von Frauen und Männern in der Frühgeschichte der Menschheit. Frauen gebären Kinder und stillen sie. Hinzu komme ihre Betätigung im Hack- oder Gartenbau. Diese sehr leibnahen Betätigungen erhebt Mies zum Maßstab. Männer erscheinen dagegen als Minusvaria...