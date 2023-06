Kiew und Moskau präsentieren neue Versionen über Zerstörung des Kachowka-Staudamms

Kirilo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, trat diese Woche wieder einmal im Fernsehen auf. Das Interview hatte zwei Aspekte: Erstens, Budanow konnte Gerüchte über seinen angeblichen Tod dementieren. Russische Medien hatten seit Anfang Juni behauptet, Budanow sei bei einem Raketenangriff auf die Geheimdienstzentrale am 29. Mai entweder getötet oder doch so schwer verletzt worden, dass er zur Behandlung in die BRD ausgeflogen worden sei. Der zweite Aspekt: Budanow präsentierte eine neue Version der Anklage gegen Russland, die Staumauer von Kachowka absichtlich gesprengt zu haben. Das gehe aus einem abgehörten Funkspruch hervor – früher hatte man sich schon auf ein abgehörtes Telefonat berufen: Demnach seien die Truppen, die die Staumauer bewachten, eine halbe Stunde vor der Explosion aufgefordert worden, ihre Sachen zu packen und zu verschwinden. Danach seien Soldaten einer Spezialeinheit erschienen und hätten die Sprengung vollzogen....