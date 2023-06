In der Hand des Staates

Im Mai 2015 hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHCR) die USA wegen ihres »bedenklichen Trends zum Einsatz unverhältnismäßiger Polizeigewalt gegen Minderheiten« scharf kritisiert. Zuvor hatte Washington versäumt, Empfehlungen umzusetzen, die der UNHCR seit 2010 zur Umkehr dieses Trends vor allem auf dem Gebiet der Polizeigewalt und der Todesstrafe ausgesprochen hatte.

Efia Nwangaza, in South Carolina ansässige Anwältin und Direktorin des »Malcolm X Center for Self-Determination«, beschrieb am 11. Mai 2023 in Workers World, wie sie mit Unterstützung des Gründungsdirektors des US Human Rights Network, Ajamu Baraka, und seiner Nachfolgerin Kali Akuno seit 2010 mehrfach nach Genf geflogen war, um mit Mitgliedern des dort ansässigen UNHCR und anderen Organen der Vereinten Nationen zu sprechen und sie »zu bitten, die Existenz aller US-Menschenrechtskämpfer aus den ...