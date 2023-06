Der Tod steht ihm gut

Als vor gut zehn Jahren die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher starb, sangen Hunderte Briten auf Londons Straßen: »Ding Dong! The witch is dead!« Trauer herrschte da nicht über ihren Tod, sondern wenn schon, dann über ihre Geburt. Vermutlich wird auf Italiens Straßen nicht zum Ableben von Silvio Berlusconi getanzt werden. Gründe indessen gäbe es zuhauf. Wie Thatcher bewies sich auch Berlusconi als eingefleischter Gegner der Lohnabhängigen. Im Unterschied zur Britin – in Habitus und Performance himmelweit voneinander entfernt – musste der Italiener nicht erst eine noch kämpferische Arbeiterbewegung zerschlagen, sondern konnte die Scherben eines zerbrochenen politischen Systems mit einer einstmals mächtigen Kommunistischen Partei aufkehren, um sie zu etwas zusammenzukleben, was bestenfalls entfernt an die Façon der »Ersten Republik« erinnerte. Was seither unter der Bezeichnung »Zweite Republik« firmiert, ist vielleicht nicht allein sein...