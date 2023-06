Trotz »Geheimverhandlungen«

Seit ein paar Monaten finden angeblich »Geheimverhandlungen« zwischen den USA und Iran statt, um nach dem Scheitern der Gespräche in Wien, an denen die USA indirekt beteiligt waren, doch noch zu einer »diplomatischen Lösung« oder wenigstens einer »Übergangsvereinbarung« zu kommen. So gut wie alle Mutmaßungen in diesem Zusammenhang haben ihren Ursprung im israelischen Desinformationsapparat. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie vollständig unwahr sein müssen, aber sachlich begründet oder gar bewiesen sind sie nicht. Die US-Regierung hat den Behauptungen entschieden widersprochen. Die israelische Regierung toleriert die Produktion von Misstrauen gegen ihren wichtigsten »strategischen Verbündeten« entweder oder gehört vielleicht sogar zu dessen Urhebern.

Die US-Administration hat sich im Mai 2018, in der Amtszeit von Donald Trump, aus dem 2015 in Wien geschlossenen Abkommen JCPOA zurückgezogen. Alle Sanktionen gegen Iran, auf deren Anwendung die Obama-A...