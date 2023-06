Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Roadtrip durch Süditalien Amalfi, Vesuv und Neapel mit Sarazar Am Golf von Salerno, entlang der Klüfte der Amalfiküste mit den dort angebrachten pastellfarbenen Häuschen, glaubt man, die Dreidimensionalisierung von Postkartenaufnahmen zu erleben. Vom Anblick gelöst, lässt sich weiter nördlich noch Neapel samt seiner Höhlen- und Zisternenlabyrinthe erkunden. D 2022. WDR, 15.45 Uhr Der Vulkan von La Palma Von September bis Dezember 2021 verwandelte ein Vulkan weite Teile der Kanareninsel La Palma in Feuerland. Rund 1.600 Gebäude, die meisten Wohnhäuser, wurden dabei vernichtet, genauso wie weite Agrarflächen. Nun restaurieren sich nicht nur Natur und Gesellschaft auf La Palma, sondern auch der Humor: »Jetzt werden wir nicht mehr mit Palma de Mallorca verwechselt«, sieht der Präsident der Inselverwaltung...

Artikel-Länge: 2527 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen