Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schulen ohne Geld Bündnis fordert »Sondervermögen Bildung« Raphaël Schmeller Die BRD steckt in einer der schwersten Bildungskrisen seit ihrer Gründung. Zu diesem Schluss kommt ein Bündnis aus mehr als 90 Organisationen, Gewerkschaften sowie Eltern- und Schülervertretungen, das am Donnerstag den Appell »Bildungswende jetzt!« veröffentlichte. »Der schnell zunehmende Mangel bei Lehrern und Erziehern trifft auf ein unterfinanziertes, veraltetes und ungerechtes Bildungssystem«, fasste Philipp Dehne von der Kampagne »Schule muss anders« die Lage auf einer Pressekonferenz zusammen. Dadurch verschärfe sich die soziale Ungleichheit immer weiter. »50.000 Schüler v...

Artikel-Länge: 1846 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen