Kristos, das letzte Kind

Der einzige und seine Ausbildung: Kristos ist das einzige Kind in der Schule der Ägäisinsel Arki. Doch mit dem Ende der Grundschule steht der Abgang vom Eiland am Horizont und damit die Frage, ob Kristos zu den 30 Bewohnerinnen und Bewohnern Arkis irgendwann zurückkehren wird. F/GR/I 2022.

Arte, 16.55 Uhr

Comeback des Nachtzugs

Von Hamburg in die Welt

Von der Beklemmung, die der Roman »Strangers on a Train« (»Zwei Fremde im Zug«, 1950) der US-Autorin Patricia Highsmith und dessen Verfilmung durch Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1951 vermitteln, mag man sich, einmal verinnerlicht, nie mehr so richtig lösen, wenn man in einen Zug steigt, der durch die Dunkelheit rattert. Jeder der mitfahrenden Nachtgeister könnte einen mit ins Verderben reißen. Aber rational betrachtet ist ein Nachtzug ein angenehmes Reisemittel. Von Hamburg...