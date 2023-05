Spendensammler im Visier

Mit einer bundesweiten Razzia sind die deutschen Behörden am Mittwoch gegen mutmaßliche Unterstützer der islamistischen Miliz »Islamischer Staat« (IS) vorgegangen. Es gab Durchsuchungen in mehr als 100 Objekten in zehn Bundesländern, wie die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Dabei seien über 1.000 Polizeikräfte des Bundeskriminalamts, der Landeskriminalämter der betroffenen Länder sowie örtlicher Polizeidienststellen im Einsatz gewesen. Sieben mutmaßliche IS-Unterstützer wurden festgenommen, weil sie Spendengelder für die Organisation gesammelt haben sollen.

Festgenommen wurden drei Männer und vier Frauen in Ulm (Baden-Württemberg), im Landkreis Neuwied (Rheinland-Pfalz), in Bremen sowie je zwei im Kreis Heinsberg und im Rheinisch-Bergischen Kreis (beide Nordrhein-Westfalen). Laut Bundesanwaltschaft sind sie als »Finanzmittler« in das internationale Finanzierungsnetzwerk des IS eingebunden gew...