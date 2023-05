Ins Innerste vorgedrungen

In dieses Jahr fällt der 400. Geburtstag William Pettys, der 300. Geburtstag Adam Smith’, der 250. Geburtstag Simonde de Sismondis und der 200. Todestag David Ricardos. In einer vierteiligen Serie erinnert Klaus Müller an die großen Ökonomen, auf die Karl Marx rekurrierte. (jW)

Er verkörperte den tatkräftigen, rücksichtslosen, universalen Bereicherungstrieb der englischen Nation im 17. Jahrhundert: William Petty – Geldraffer, Ränkeschmied und Prahlhans. Karl Marx nannte ihn einen »denkkühnen, aber frivolen Armeechirurgus, der ebenso geneigt war, unter Cromwells Ägide in Irland zu plündern, als von Karl II. den nötigen Baronetitel für den Plunder zu erkriechen«. Unersättliche Lebensgier sei sein hervorstechendster Charakterzug gewesen, schrieb der sowjetische Ideenhistoriker Andrej Anikin.

Gründe, an ihn zu erinnern? Nein, wohl aber seine ökonomischen Erkenntnisse, mit denen er weit über das Niveau seiner Zeitgenossen hinausragt. Sie haben Petty einen blei...