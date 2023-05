Buena Fe nicht zu stoppen

Im spanischen Exil lebende Contras wollten verhindern, dass die kubanische Gruppe Buena Fe ihre neue Produktion »Morada« in Europa vorstellt. Mit ihren Attacken auf die Musiker, der Störung von Auftritten und Drohungen gegen Konzertveranstalter haben sie jedoch das Gegenteil erreicht. Die Tour des Duos findet nun erst recht internationale Beachtung. Zwar mussten zwei Konzerte in Salamanca und Zamora wegen angekündigter Randale abgesagt werden, doch dafür gibt es jetzt vier zusätzliche, darunter ein Gratis-Solidaritätskonzert für Kuba und gegen die US-Blockade am 29. Ma...