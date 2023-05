Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht MDR um vier Steuertricks für Rentner Aus Respekt vor dem Alter, wird man bis zum Tod geschröpft. Wenn schon nicht für das jämmerliche Sozial- und Gesundheitssystem der Bundesrepublik, dann doch wenigstens als Haustiersteuer. MDR, 17.00 Uhr Fernweh: Karibik Kuba Was die Bienenelfe, der kleinste Vogel der Welt, zur Invasion in der Schweinebucht zu sagen hat? Nicht viel, aber ein Veteran der Verteidigung der Kubanischen Revolution berichtet vom Überfall US-amerikanischer Söldner im Jahre 1961. CH 2010. 3sat, 17.45 Uhr Die Simpsons Nach Kanada, der Pillen wegen Beschaffungskriminalität: Weil Mr. Burns seiner Belegschaft die ihm unnötig dünkende Krankenversicherung streicht, machen sich Homer und sein alter Herr Abraham auf den Weg gen Norden, um von dort aus Medikamente nach Springfield zu schmuggeln. Mit dabe...

Artikel-Länge: 2543 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen